Decoración de espacios pequeños – ¡10 ideas geniales!

Decorar y organizar una casa pequeña no siempre es fácil, ¡aunque parezca! Sobre todo cuando la familia es grande. Sin embargo, remodelar la forma en que se ven y se sienten los espacios en casa es un buen catalizador para el cambio, y no sólo para una mejor fluidez física a lo largo de las habitaciones sino también energética: la luz cambia, nuestra percepción cambia y, por supuesto, ¡nuestra energía cambia! El hacer una limpieza profunda en casa nos lleva a descubrir que, aunque no lo parezca, dentro de esas pequeñas habitaciones guardamos una enorme colección de cosas inútiles que sólo ocupan nuestro espacio y atención… ¡lo que no sirve debe salir! Hay que ser prácticos y hacer funcionar una casa pequeña depende de ello.

En homify te presentamos una serie de ideas que te pueden servir para convertir en paraíso tu pequeña casa, así que toma nota, ya que iremos recorriendo una por una todas las habitaciones del hogar, ¿listo?