Cómo remodelar tu cocina sin que tengas que construir (ni gastar mucho)

Comencemos con lo más drástico: si quieres darle más vida a tu cocina, no sólo la cambies de color, ¡que sea un color intenso! ¿Qué te parece esta cocina de puertas rojas, encimera roja, azulejo rojo y piso de concreto rojo? El espacio no luce saturado, la luz se distribuye perfectamente en la gran habitación y el orden se mantiene impecable. El secreto está en la combinación de texturas, lo cual hace que el color no sea monótono sino que se muestre en diferentes intensidades dependiendo del tipo de textura; y también en la luz, la gran transparencia que comunica el interior con el jardín no deja que la oscuridad ocupe el lugar, manteniendo una atmósfera luminosa y muy energética. ¡Atrévete!

Si quieres conocer esta casa completita, visita ¡Una casa totalmente fantástica!