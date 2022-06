Cómo remodelar tu baño sin tener que demoler o construir

Para darle un giro a la apariencia de tu baño no necesitas un gran presupuesto ni esperar mucho tiempo para volver a hacer uso de él. Prepárate con unas cuantas hojas blancas, un lápiz y colores y comienza a trazar tus ideas. Haz un boceto de la distribución del espacio, señala las partes en donde hay azulejos y muebles que no puedes cambiar, y comienza a colorear, a inventar nuevas texturas, a integrar mamparas y muebles. La idea es que no tengas que derribar ni construir, sólo modificar.

Si necesitas algunos tips para hacerlo, en este libro de ideas te proporcionamos algunos. Uno o varios de ellos seguro que te servirán para llevar a cabo tus planes, ¡toma nota!