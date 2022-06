¿Cómo crear un jardín artístico en tu propia casa? – 10 tips geniales

Si te pidiéramos que cerraras los ojos por unos minutos, e imaginaras el paisaje más hermoso con el que te gustaría despertar, ¿cuál sería? Tal vez no es exactamente el de tu jardín, sin una playa, un bosque, un río o alguna montaña que hayas visitado a lo largo de tu vida, o que hayas soñado con visitar. Pero y si te dijera que puedes transformar tu jardín en un lugar, tal vez no exactamente igual a ese, porque no podemos agregar un mar o una montaña a tu casa, pero si muy parecido.

Imagina que pudieras tener un lago trasero, con peces y flores que floten en el agua;y si es lo suficientemente grande, hasta un puente donde puedas ir a observar tu reflejo sobre el agua. O que una tarde pudieras salir y recostarte en una hamaca, observando palmeras, una alberca y unas flores de aspecto tropical que te hagan sentir como si estuvieras de vacaciones. Imagina lo genial que sería poder abrir una puerta y entrar a una pequeña recreación de Central Park en otoño. Pues ahora ya no tienes que imaginar más, porque todo eso es posible gracias al paisajismo. Y si no nos crees, ¡observa y convéncete con tus propios ojos! mientras lees algunos tipos para crear tu propio jardín artístico en casa.