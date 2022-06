Iluminación: ¡velas para enamorarte!

Iluminar es enamorar. Es enamorarte de lo que puedes ver gracias a la luz; de lo que no puedes ver pero que sabes que está ahí; y de las sombras que forman objetos que en realidad no existen, pero que los ves. Existen diferentes tipos de iluminación, iluminación dura, no porque sea muy fuerte, sino porque realza la forma de todas las cosas; iluminación tenue que funde los objetos con su sombra, creando nuevos espacios en la transición, e iluminaciones débiles que te aterran y te fascinan, porque esconden las cosas de ti, pero te siembran esa necesidad de saber qué es lo que hay. Para el primer tipo tenemos las lámparas de luz fría, para el segundo las de luz cálida, y para el tercero las velas.

Las velas, esos pequeños objetos que se utilizaban antes para poder iluminar una habitación. Son pequeñas varitas de luz que te convierten en el dueño de las habitaciones. Las cosas existen cuando tú decides verlas y desaparecen cuando prefieres no iluminarlas. Son, además, unas excelentes aliadas del romance, el misterio y la sensualidad. Si quieres decorar tu casa, las velas son una excelente opción, porque podrás aprovechar sus formas y contenedores durante el día y sus luces por la noche.