8 diseños de fachadas ¡sensacionales!

Dinos cual fachada te gusta, y te diremos tu personalidad. Nuestra cara es probablemente la parte del cuerpo que más cuidamos. La razón es simple: nuestro rostro es un reflejo no sólo de nuestro cuerpo, sino de toda nuestra persona y uno de los rasgos más importantes de nuestra identidad. Las fachadas de nuestros hogares tienen esa misma función. Una puerta que, al igual que la boca, sirve para llamar a los demás e invitarlos a conocernos más a fondo. Algunas ventanas que funcionan como ojos desde los cuales puedes observar el exterior, y el exterior puede observar algo de ti. Algunos las maquillamos, para que luzcan relucientes y sobre todo, para disminuir el paso del tiempo. Y así como ponemos tanto empeño en prepararnos, maquillarnos o simplemente peinarnos, para salir, así mismo debemos poner empeño al momento de decidir cuál será la fachada de nuestro hogar.

Así que, para lograr que la cara de tu hogar transmita el ambiente y la belleza que hay en su interior, es necesario cuidar el estilo. Recuerda que lo que importa no es sólo lo bien que se vea, si no lo cómodo que te sientas con ese aspecto. Pero no te preocupes, para ayudarte a elegir cuál es el mejor estilo para la fachada de tu casa, en homify te sugerimos 8 increíbles diseños, uno para cada personalidad.

Seguramente te sentirás identificado con alguno de ellos, o podrás inspirarte para diseñar tu propio estilo.