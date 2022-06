Comedores pequeños – ¡8 ideas fabulosas!

Dicen por ahí que a los hombres se les enamora por el estómago. Yo digo que en realidad a cualquier persona, sin importar sexo, edad o religión, se les enamora por esa misma vía. Y es que comer es uno de los mayores placeres de la vida. Nada sabe mejor, literalmente, que poder disfrutar de un delicioso platillo al final del día. No por nada las celebraciones de momentos más importantes van generalmente acompañadas de un banquete, para poder compartir con los demás esa enorme felicidad que nos trae el disfrutar de un platillo.Pero, aunque no siempre nos damos cuenta, comer no es simplemente ese acto, una buena comida no sólo de distingue por el sazón, sino que debe complementarse por los otros sentidos: un buen olor, una excelente vista, la comodidad del lugar y una excelente platica siempre lograrán que disfrutemos mucho más esa experiencia.

A todos nos gustaría poder transformar nuestro comedor en un espacio súper exclusivo donde podamos disfrutar de una comida. Sin embargo el espacio es, como siempre, un enemigo que pareciera odiarnos. Pero no te preocupes, en realidad el espacio puede ser derrotado fácilmente. Para demostrarlo te presentamos 10 hermosos diseños de comedores pequeños que te convencerán de que puedes transformar un espacio pequeño en el sitio perfecto para saborear tus platillos favoritos.