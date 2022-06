Iluminación: ¡10 lámparas para casas modernas!

Cuando el hombre descubrió el fuego también descubrió que podría crear luz, y que no necesitaba del sol para poder realizar sus actividades. Sin embargo, esto despertó una ambición de siempre poder garantizar la luz, y con el paso del tiempo comenzó a buscar otros combustibles para poder depender cada vez menos de la naturaleza. La iluminación fue evolucionando con el hombre, y pasó de ser una antorcha, a un quinqué, a una lámpara de queroseno o petróleo, hasta que finalmente… ¡se hizo la luz!

Ahora, dependemos tanto de la luz como de la comida. Necesitamos la luz porque la oscuridad nos aterra, y no porque no podamos ver o por los terribles mounstros que se puedan esconder. Nos aterra que no haya luz y que no podamos estar conectados a las redes sociales, o que no podamos seguir jugando videojuegos, o incluso trabajando. Pero ese elemento, que suena como una tortura más que una bendición, es en realidad un gran aliado en nuestras vidas. Y el poder controlarlo es lo mejor que nos pudo pasar. Pero, para lograr que la iluminación sea un salvador en tu hogar, y no un verdugo horroroso, es importante elegir cuál es el mejor tipo de lámpara para cada habitación. ¡Ven a iluminarte con los diseños de nuestros creativos!