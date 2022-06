Una casa en forma de L increíblemente acogedora

Si te cuentan sobre una hermosa casa en el campo, que piensas al respecto, que es una casa con estilo para un rancho, ¿verdad?Pero cuando la ves, moderna, con amplios espacios, la altura de los techos que sobrepasa lo que te imaginabas, piensas me están engañando esa moderna casa no está en el campo debe estar en alguna ciudad grande, alguna capital de un país que no conoces, o simplemente en México, en un condominio privado de lujo.

Esta experiencia es la que queremos en homify que vivas con nosotros, al recorrer por fuera y por el interior de esta hermosa casa que vamos a mostrar en este libro de ideas, disfrútala con nosotros la ubicas donde te parezca mejor, esta casa está diseñada por el Atelier N, como ejemplo del buen trabajo de diseño que hicieron. ¡Disfrútala!