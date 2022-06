10 diseños de césped para jardines modernos

Esta vez es la marca Innover Back to Nature quien se encarga de traer hasta este libro de ideas al sustituto por excelencia cuando lo natural no es la mejor opción, el elemento al que hacemos referencia no podría ser otro que el pasto sintético.

Así que si en tu jardín no se encuentran las condiciones necesarias, recurre a esta suerte de alfombra que te hará sentirte conectado con la naturaleza como una bella ilusión.