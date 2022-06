Decoración de Interiores para Salas de Cuento

Y no nos referimos a un mobiliario psicodélico que no tiene pies ni cabeza, por el contrario nos referimos a un mobiliario extremadamente cómodo que no solo nos invite, sino que casi nos obligue a disfrutarlo.

En esta imagen se ejemplifica increíblemente esta cualidad cuando en lugar de dos sofás cortos, tenemos dos alargados a manera de reporte estático. De color neutro, son las pinceladas de color las que traen esa vida y magia singular entre diferentes tonos de azul y su respectiva transformación en violeta al combinarse.

Para una sala que echa mano de la madera como en este caso al techo entre vigas, este mobiliario es perfecto para complementar la sensación de calidez y comodidad.

Si tus viejos sofás necesitan una renovación o simplemente ya te cansaron ¿has pensado en re-tapizarlos? es económico y práctico, este libro de ideas de ayuda a decidir.