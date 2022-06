Cerramientos: 10 ideas que darán un cambio (y protección) a tu patio

Justo como lo dice el título del libro de ideas que en esta ocasión quisimos crear en homify, hoy hemos decidido mostrarte, mediante ejemplos, diez formidables ideas de como puedes resguardar tu estancia exterior de todas las inclemencias meteorológicas frecuentes en el lugar donde vives, esto debido a que si bien las terrazas, patios o balcones son una excelente forma de disfrutar el exterior estando en casa, es bien conocido también el problema de dejar los artículos que lo componen a la intemperie, pues se desgastan, su color se pierde e incluso muchas veces una tormenta o fuerte viento los convierte en inutilizables antes de lo esperado.

Dicho esto, no queda la menor duda de los cerramientos son una alternativa bastante útil y además muy bella, no sólo para preservar la calidad de los muebles sino también para que el patio, balcón o terraza no tengan estaciones especiales para ser disfrutadas.

Parece que como introducción ya todo está dicho, así que pasemos con los ejemplos que, de verdad, inspiran.