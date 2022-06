10 errores fatales (y comunes) a la hora de diseñar tu baño

Los objetos decorativos que incluimos en el baño también cobran mucha importancia; una pieza mal elegida o de un estilo que no corresponde al resto del baño puede ocasionar que luzca terrible. En muchas ocasiones colocamos piezas que nos traen recuerdos o han pasado de generación en generación en la familia y no queremos deshacernos de ellas, pero no siempre lucen bien en nuestra casa porque no corresponden a las características o al espacio.