Revestimientos para el baño: 10 ideas modernas

Mantener en el recubrimiento un color similar a la gama que existe en la decoración de tu baño es una buena manera de hacer que el cambio sea sutil, aunque claro, sutil no significa que no se perciba, pues sino no valdría la pena realizar un cambio, ¿estás de acuerdo?

A lo que hacemos mención con dicha sutileza es que no apeles por un cambio cromático, pero a lo que sí puedes recurrir es a ligeras figuras marcadas en el recubrimiento, en este ejemplo son unas rosas, pero tú alejes la forma que gustes y la técnica con la que las plasmarás en la pared.