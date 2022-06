Plantas de sombra para exterior e interior – ¿Cuál elegir?

Un planta perfecta para el cuarto de visitas, ya que, pese a no ser especialmente grande ni espaciosa, ni posee una apariencia tan fuerte como para la sala, es bastante original y atractiva, y, con un toque exótico bastante interesante que, no obstante, no le resta ni un poco de amabilidad a la atmósfera generada. Si se busca una planta con la cual impresionar a las visitas, algo como esto es una opción perfecta.

La mayoría de las plantas de sombra, tal y como la planta que aquí observamos, crecen mejor en sombra parcial o con luz filtrada, y no en sombra total. Esto significa que un poco de luz de manera indirecta no sólo no está mal, sino que de hecho le hace un gran bien a estas plantas y las ayuda a crecer mucho más bonitas y saludables.