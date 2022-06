17 soluciones inteligentes para una casa pequeña

¡No te hagas bolas para organizar tu casa pequeña! Si tu hogar es un espacio breve, si no cuentas con un gran patio, tu recibidor se confunde con la sala y la televisión alcanzas a verla desde el comedor, no te preocupes, la brevedad en el espacio no es una limitante a la hora de decorar y diseñar, ¡al contrario! El gran reto de tu vida es hacer de tu pequeño espacio un lugar acogedor y con estilo, que refleje la calidez de tu personalidad y el buen gusto que te caracteriza.

No te desesperes, tienes toda la vida para hacer de tu casa el sitio ideal para vivir la vida. Y en este libro de ideas te damos algunas soluciones inteligentes para que lo hagas en menos tiempo, ¿nos acompañas?