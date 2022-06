Construyendo una casa pequeña: ¡quedó muy bonita!

Es muy importante mantener limpieza y orden en todas las fases de la construcción de una casa. Esta imagen nos muestra como el equipo de constructores ha organizado un pequeño espacio para mantener ahí el material por utilizarse, así como para hacer preparaciones de morteros y cemento, como también para resguardar escombro y deshechos que se vayan produciendo durante el proceso de la obra. Se puede observar al fondo el desplante de uno de los primero muros, a base de ladrillo, donde los castillos todavía no han sido ahogados. Estos elementos estructurales no reciben carga como comúnmente se piensa, sino que sirven para que los muros se mantengan a plomo y no se pandeen.