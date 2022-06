Paredes de concreto: ¡13 ideas para casas modernas!

Si somos bastante críticos, no es tan complicado identificar que la apariencia del concreto no está plagada de vitalidad, pero, ¿eso significa que no acepte un toque de vivacidad?, por supuesto que no, claro que la permite y, en muchos casos la demanda. Así que colocar cerca de la estructura hecha de concreto algunas plantas, con un verdor sin igual o con flores con esa gama de color que sólo ellas pueden brindar, es más que suficiente para aniquilar esa sensación fría y atonía que en determinado momento puede exaltar dicho material.