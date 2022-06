La transformación radical de 5 cocinas

¿Tienes ganas de remodelar tu cocina?, ¿ya te fastidió el color de las paredes, el estilo de las puertas, las manijas o la organización ya no te es funcional?, ¿tienes mil ideas pero no sabes por dónde empezar? Has llegado al lugar correcto, en homify nos fascinan los proyectos de remodelación, renovación y reformas de diseño y arquitectónicas, y nos gusta aún más compartirlos con ustedes.

Para que te inspires, en este libro de ideas te presentamos 5 cocinas que cambian de imagen integrando elementos, eliminando otros o simplemente dando un nuevo color al mobiliario. Cada ejemplo puede ayudarte con ideas de colores, texturas y estilos. Toma nota ¡y acompáñanos!