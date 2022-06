Moderniza tu cocina pequeña en 7 pasos y con poco dinero

¿Cuál es la habitación de tu casa donde más se trabaja? Si tienes una oficina en tu casa me dirás que es allí, pero no, esa no es la respuesta en este caso, sino: ¡la cocina! En la cocina se trabaja desde muy temprano, digamos desde las 5:30 o 6:00 am, después hay que preparar la comida, porque seguro algunos de la familia vienen a la casa a comer, ¿cierto? La merienda de los muchachos, esos que siempre tienen hambre… y aunque te parezca pesado, en la noche, al menos una sopita con tortillas, para que tomen algo antes de acostarse.

Entonces llegamos a la conclusión de que la habitación donde más se trabaja en la casa es, (todos a coro por favor): ¡la cocina! Vamos a mostrarte algunas ideas que te pueden servir para modernizar tu cocina en 7 pasos y trataremos que no sea muy costosa esta transformación…