Cosas que ya no debes tener en tu casa si tienes más de 30

Cuando tienes 30 es momento de comenzar a tomar decisiones más firmes y serias, así que ya no necesitarás de tus muebles temporales. De hecho, cada una de las cosas que decidas comprar y agregar a tu hogar debe ser una decisión firme, algo con lo que sepas que podrás envejecer, sin haberte arrepentido de incluirlo. Además, debes cuidar que tus sillones y sillas sean muy cómodos, pero no demasiado suaves porque, nos guste o no, nuestro cuerpo ya no es el mismo que cuando teníamos 20 y necesitarás mayor soporte.