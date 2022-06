Cómo renovar la entrada de la casa en 6 sencillos pasos

La presencia del vidrio en la entrada de tu casa suena bien e incluso es bastante común admirarla pero, ¿qué beneficios nos brinda?, si nos centramos en lo más fácil de apreciar que es lo meramente visual, el cristal hace que una apariencia sea más liviana y sutil; pero tiene muchas más, su transparencia logra que el interior de la vivienda gane en iluminación natural y por ende en profundidad.

Cabe destacar aquí que no es necesario que este material se lleve todo el protagonismo, incluso no es recomendable del todo, pues se atenta con la privacidad indispensable en el interior de cualquier hogar, pero intenta por combinarlo con madera u hormigón, hace que estos sólidos materiales no se vean tan pesados mientras impide las miradas curiosas desde el exterior.