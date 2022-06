Házlo tu mismo al Estilo Shabby Chic

Este es un apartado que resultará fascinante. Muchas veces cuando vamos caminando por la calle podemos encontrar uno que otro mueble de madera desgastado y en malas condiciones que sus dueños han decidido botar. Si no es en la calle quizá en los mercados de saldos donde muebles viejos o con defectos son rematados a precios muy accesibles. O bien de pronto recibimos mobiliario de parte de un pariente lejano, la abuela etc. y no sabemos que hacer con él. No hay porqué sufrir.

Si nos hemos decidido por el estilo Shabby Chic solo habrá que lijar los desperfectos, recubrirlos con cera de abeja y echar una capa de pintura superficial sin mucha atención a recubrir toda la superficie.

Se arreglan los desperfectos porque queremos conservar la pátina del tiempo no conseguir muebles que puedan desbaratarse en dos semanas de uso. Sin embargo tratamos de conservar ese desgaste del tiempo que le confiere su belleza y se recubre con cera de abeja para que retome vida la madera que, al cubrirse con una capa de pintura sobre todo en color blanco que le brindará ese aire etéreo en combinación con la luz natural y el resto del diseño en textiles y naturaleza.

