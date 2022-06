10 errores imperdonables al diseñar tu cocina

Lo peor que le puede pasar a una cocina es no tener vida, que no refleje la actividad y el sabor que hay en casa. La cocina es el corazón del hogar, no importa si de pronto se llena de sartenes sucios, se lavan y todo se soluciona… pero una cocina cuyo diseño no permite más que cocinar y ya, no cumple con su más importante función: unir a la familia.