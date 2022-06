¡10 razones por las que ordenar tu casa puede cambiar tu vida!

Tener una mente abierta, que nos haga personas mucho más vivaces y creativas quizá no depende netamente de cómo está nuestro hogar, pero sí se potencializa cuando nos rodeamos de un espacio que no sature nuestra mente.

¿Cómo ayuda?

Generar el hábito por el orden es un buen comienzo para comenzar a abrir la mente mediante la apariencia de la casa, ya que cuando todo está en su lugar no hay pretexto para que nuestra atención no se enfoque en lo que se tiene que hacer, escombrar, limpiar, estudiar, etc.