Antes y Después: Chalé das Três Esquinas

En esta ocasión nos vamos a un país que se denomina latino igual que nosotros no por su ubicación, sino porque comparte la misma raíz en su idioma: el latín. Hablamos de Portugal, un ahora pequeño país que en algún momento tuve un reino extenso hasta Brasil y que hoy, al igual que España, se levanta día a día con nuevos retos más allá de un pasado colonial.

Portugal y Brasil han demostrado una gran apertura y habilidad para florecer en muchos ámbitos, particularmente el segundo en su constante evolución hacia la energía verde. Sin embargo el primero se ha destacado en el ámbito de la arquitectura como hemos visto antes en varios proyectos, y esta ocasión no es diferente. Del arquitecto Tiago do Vale, este Chalé de Tres Esquinas es una intervención majestuosa de un proyecto no solo semi-olvidado sino malamente intervenido en el pasado que se transformó en una fantasía hecha realidad. Y en homify quisimos mostrarte cómo sucedió…