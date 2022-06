14 errores fatales que cometemos a la hora de pintar paredes

Si eres de las personas que hacen trabajos en tu casa, es posible que al pintar las paredes hayas cometido alguno de estos errores, en este artículo de homify te mostraremos, qué puedes hacer para evitarlos. Son errores comunes, que por lo general hacemos los que no somos profesionales en esta materia,

Parece sencillo pintar las paredes, pero realmente es un proceso que debe seguir ciertos pasos, para evitar hacer algo que termine en malas experiencias y peores acabados finales. Paredes con malos lijados, disparejas, con humedades y algunas imperfecciones, no importa cuantas capas de pintura le des, siempre se verá mal. La pintura no cubre imperfecciones así que mejor te preparas bien antes de pintar la próxima pared en tu casa. En este artículo hemos recopilado varios ejemplos de lo que no debes hacer y así prevenir cualquier descalabro, en el resultado final de tu pared pintada de nuevo.