Hay hábitos que aprendimos o vivimos en la casa de nuestros padres o cuando fuimos estudiantes, los cuales se quedan para siempre dentro de nosotros o al menos, durante mucho tiempo cargamos con ellos, ya sea de manera consciente o inconsciente. Estos, en muchas ocasiones, se hacen presentes al momento de decorar o diseñar nuestro hogar. Como por ejemplo, comprar la misma marca de vajilla que tuvo la mamá y la abuela; elegir determinados muebles, solo en tal mueblería porque siempre lo hemos hecho así ; pintar de tal color las paredes de la recámara porque así deben de ser, o no decorar puertas porque cuando fuimos peques nunca se nos permitió hacerlo y nos quedamos con ese trauma, etc…

Por eso, hemos decidido hacer este libro de ideas, en el que te compartiremos una lista de hábitos y cosas que no debes tener si ya no vives con tus padres y si ya no eres estudiante. Lo que no debes tener en tu casa si tienes más de 30 y vives de manera independiente. Es una apreciación basada en preguntas y conversaciones con personas que ya rebasan esta edad y que nos compartieron sus intereses, sus hábitos que les molestan en cuanto a su vida cotidiana dentro de casa, principalmente relacionadas con el diseño y decoración de su hogar. Así como también las cosas de las que quisieran deshacerse, pero por algún motivo, no lo han podido hacer. Al final del artículo, nos compartes si estás o no de acuerdo ¿Listo? ¡Pónte atento!