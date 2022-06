7 trucos para decorar la casa o departamento cuando son rentados

Te has cambiado de casa y no puedes evitar imaginar cuántos cambios te gustaría hacer en tu nuevo hogar para dejarlo 100% a tu gusto; pintar las paredes, cambiar los azulejos del baño, renovar los muebles de la cocina, etc, pero cuando rentamos la casa en donde vivimos, debemos adaptarnos a ciertas reglas que muchas veces no nos permiten realizarlos.

Pero a pesar de esto, hay opciones para decorar la casa, sin tener que gastar mucho dinero y darle nuestro toque personal a cada espacio de la casa, en donde comenzará una nueva etapa.

Acompáñanos a ver cuáles son.