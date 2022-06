Remodelando 5 recibidores: ¡quedaron irreconocibles!

La imagen de abajo muestra cómo era el recibidor de esta casa antes de la intervención: las puertas de madera rojiza no lucen amables, contrastan con las paredes opacas y grisáceas de la casa. La apariencia no inspira, no es amable con las visitas ¡ni con los habitantes!

La reforma incluyó retirar la puerta lateral y eliminar ese muro para construir en su lugar una pequeña alacena, permitiendo el paso directo hasta la cocina. La madera rojiza se cambió por blancas hojas de madera que deslumbran entre las paredes, también blancas, y sobre el piso de madera muy clara. El recibidor se complementa y delimita con una credenza blanca, un florero y una ventana con frondosas cortinas a un costado. El espacio se abre luminoso y sumamente encantador.

Date una vuelta por esta casita, ¡te encantará!