Terrazas chiquitas: 10 propuestas para casas con poco espacio

Si sales a tu jardín y lo único que vez libre es un área diminuta, aspecto que de inmediato te hace desanimarte a colocar lo que tanto has anhelado: un cobertizo que te cubra de la sombra e incluso te permita cocinar y degustar delicias al aire libre, estás en la situación que a nosotros nos inspiró, es decir, cuentas con una casa que no tiene nada de espacio, pero que no por ello quiere dejar de tener artículos llenos de utilidad con un tejado exterior.

Entonces viene la pregunta eje, ¿podrá ese rinconcito de tu patio transformarse en un útil y bello tejado? la respuesta es un contundente y estratégico sí, además trae consigo muchos cualidades: puede alojar un comedor, ser una habitación para pasar el rato en contacto con la naturaleza, hasta convertirse en cocina o ser el lugar de reuniones.

Dicho esto, pasemos a ver, que lo bueno y pequeño es doblemente bueno.