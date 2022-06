Diseño de Interiores para Salas Vintage

Y por supuesto, ya que estamos en esto del reciclado y la re-utilización, siempre podemos coquetear con estilos menos sobrios y más desenfadados y dinámicos. Esa es la belleza del Vintage que, sin importar la época siempre y cuando el objeto tenga poco más de un par de décadas se puede considerar cuasi-vintage puesto que será un reto el insertados nuevamente a nuestras nuevas decoraciones.

Tan solo pensemos en las viejas estatuillas de porcelana de Lladro que no siempre es sencillos coincidir su presencia con un estilo minimalista o hasta moderno porque siempre nos resumirán a las abuelitas o al menos a esas casa viejas. Por ello podemos optar por una experimentación como la que se aprecia en la imagen: se retoman viejos marcos de cuadros sin lienzo y se intervienen con una capa de pintura y patrones a nuestro gusto. Se colocan a la pared no en exceso y no perfectamente alineados para romper con las expectativas y ¡voila¡ tenemos un estilo Vintage muy sementero que sin embargo no nos obligará a viajes de ácido sino a buenos recuerdos de una época que quizá no vivimos pero que vale la pena no olvidar.

Y si quieres saber más sobre re-utilización y reciclado, checa este libro de ideas que aclarará tus dudas.