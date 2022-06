Una casa aburrida recibió una transformación moderna y fácil de copiar

Para comprender un poco mejor la distribución aquí presentamos una imagen del proyecto de remodelación. La estructura no se modificó en absoluto pero se cambiaron los usos de algunas habitaciones. Muchas veces eso es suficiente para darle otro aire a tu espacio, sin invertir demasiado sácale jugo a tus muebles ya usados, a los colores que no te has atrevido a usar en tu casa, y disfruta ¡de tu hogar!

¿Te ha gustado este cambio? ¡Cuéntanos!