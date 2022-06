Las 7 remodelaciones urgentes en casa (¡y que debes arreglar ya!)

Patience Designs Studio Ltd

En los baños también suele ocurrir que la pared se cubre de humedad, no es una filtración ya lo has investigado, pero por qué ocurre esto… La respuesta es que hay poca ventilación en esta habitación, se condensa la humedad de la ducha y se adhiere a las paredes, por supuesto la pintura se empieza a caer o levantar y se vuelve un lugar que no quieres ni mirar cuando entras. ¿Qué hacer?

Primero trata de abrir mayor ventilación en ese baño, si no es posible, un consejo es raspar toda la pared, lijar bien y cubrir con algún producto especial de los que hay en el mercado, que ayudan a preparar la superficie contra esos problemas de exceso de humedad condensada, después de colocarlo según las instrucciones, dejar secar y colocar una buena pintura resistente a la humedad.