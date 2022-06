Plantas de sombra – ¡Qué el interior de tu hogar luzca de maravilla!

Muchas son la maneras de traer hasta el interior del hogar esa gran variedad de plantas que la naturaleza hace el favor de brindar, y que de nuestra cuenta corre transformarlas en bellísimos adornos.

Pero particularmente nos enfocaremos en opciones que ocupan vegetación llamada comúnmente: de sombra, es decir, que no necesitan la luz directa del sol para lucir de maravilla, esto debido a que en el interior de cualquier casa, es casi imposible encontrar un lugar que tenga las mimas cualidades del exterior, así que, para no tener en un espacio a aquellas plantas que decaen cuando los rayos del sol no tocan sus hojas, elegimos aquellas que aman la sombra y los lugares cerrados

¿Te parece si comenzamos?