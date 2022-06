7 tips para construir una casa económica (¡segura y para toda la vida!)

El bloque de concreto no tiene que ser feo, no hay una sola medida y además existen muchos bloques decorativos que pueden usarse para crear un diseño atractivo y moderno. Antes de decidirte por este material debes estar consciente del clima de la zona en donde vivirás. Posiblemente en tu caso no sea necesario un sistema de aislamiento como en la zona norte del país, por ejemplo, y entonces puedes darte gusto con un diseño modular de bloques de concreto y darles un revestimiento sencillo por dentro y por fuera únicamente con cemento, dejándolo aparente.