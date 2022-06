Lo que muchos callan sobre las casitas económicas en México

La distribución no siempre es la más funcional, por lo general se trata de un simple espacio abierto para permitir el tránsito, que no puede ser mucho, y una recámara muy pequeña que apenas permite una cama matrimonial y un pequeño armario que debe funcionar como multimedia, escritorio, buró y todo lo que se necesite. La iluminación natural no es la mejor, no contempla la ventilación cruzada pues apenas se construye una pequeña ventana en cada habitación; su desplante no respeta la mejor orientación ni optimiza el espacio interior, mucho menos el exterior. Las dimensiones son mínimas y la organización de espacios es muy básica.