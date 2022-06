Lo que NO debes de hacer al decorar un baño pequeño

¡La ducha no tiene que tener puerta!, suena a una sentencia bastante radical e intimidante pero es menester dejar claro que en el área de la regadera lo mejor no es tener una división contundente; se permite una hoja de cristal pero lo más adecuado es no tener nada, y no porque se vea mal sólo porque sería obsoleta, de todos modos todo el baño comparte una atmósfera similar.