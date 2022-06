13 ideas para diseñar la entrada de tu casa (¡y que se vea hermosa!)

En esta casa no nos vas a contradecir, es una sorpresa tremenda verla, no parece real, es como una gran escultura recibiendo al que llega. Las curvas en concreto, casi peleando con la gravedad, con las inclinaciones que tienen son las verdaderas protagonistas de esta singular entrada de una casa. Es posible que no te atrevas a tanto… o si, pero ya con este ejemplo puedes ver que cualquier cosa que tu desees, para la entrada de tu casa, se puede hacer, desde el estilo colonial hasta una escultura que te de la bienvenida. El límite es tu imaginación y la del arquitecto que te siga la corriente.