¿Terreno pequeño?: ¡7 tips para construir una casita perfecta!

Suena muy simple ¡y lo es! No se trata de construir una caja de zapatos sino un cubo que integre todos los usos y actividades en un interior abierto. No limites el espacio, no coloques paredes interiores ni pisos intermedios ocupando toda la planta. Deja que el vacío interior te vaya indicando su vocación y que la vida cotidiana familiar se vaya acomodando como se sienta más cómoda.