6 pasos para construir una casa prefabricada y moderna

Toma en cuenta, antes de aprobar el plano de la casa que te guste, de la altura de piso a techo, una casa muy baja no es muy buena para la definición de los espacios, ya que es difícil en ella lograr una buena ventilación, porque el calor se acumula bajo el techo y si este no es muy alto o no tienes forma de tener una ventilación cruzada, la casa será muy calurosa sobre todo dependiendo de la zona de México donde vivas.