Los 7 errores más comunes al decorar una casa

El problema: Si ya has decorado la habitación entera, pongamos como ejemplo tu recámara, y apelaste por una similitud rigurosa de colores, tejidos y patrones; pero una vez que terminaste notaste que todo se funde, haciendo que la habitación parezca más pequeña y monótona; permítenos decirte que has sido absorbido por un error al decorar; aunque no te sientas mal, es muy frecuente.

La solución: No es nada complicada, lo único que debes hacer es variar los colores, las telas y los estilos para las almohadas, mantas, alfombras, tapicería; en sí, en todos aquellos artículos que no pueden pasar desapercibidos.

Tip homify: Si bien no es bueno lo monocromático, tampoco lo es una mezcla de muchísimos contrastes pues se puede llegar al punto de que no exista una combinación sino una revoltura.