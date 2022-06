10 terrazas modernas que te van a inspirar a remodelar la tuya ya

Ya sea porque no tienes el espacio suficiente en tu jardín o porque no eres fan de lo exuberante, el hecho es que has decidido que lo que componga tu terraza tenga las dimensiones netamente necesarias, aunque con un poco de temor porque pudieran ser insuficientes.

Lo que te podemos decir para que no sientas esa incertidumbre es que la pequeñez no es enemiga de lo moderno, sino todo lo contrario, pues eso conlleva a no colocar más cosas que las meramente necesarias.