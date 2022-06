Este Increíble Departamento Logra una Maravillosa Mezcla Entre el Blanco y lo Moderno

Cuando imaginamos nuestra casa ideal pensamos en la decoración, los muebles, los ambientes y cómo queremos que sea el entorno en nuestro hogar, pero cuando comenzamos a diseñarla parece que las cosas son muy diferentes. El color no es el que imaginábamos, los muebles no son como los que queríamos, o simplemente no lucen tan bien como pensábamos.

Sin embargo, hay un truco sencillo para lograr que tu hogar luzca perfecto sin tener que estar pensando demasiado las cosas, y sin equivocarte en las elecciones: aprovecha el color blanco. Este color te brinda el escenario perfecto para cualquier tipo de mueble, decoración, y hasta colores que deses utilizar. Además podrías cambiar la decoración cuantas veces quieras, y tus paredes seguirán siendo funcionales para ella.