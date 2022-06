10 ideas de decoración bonitas y baratas

La decoración de la mesa es un tema importante, pues necesita de algo que se vea bien, que no cause suciedad, que no ocupe mucho espacio y, en el mejor de los casos, que pueda ser removible. Y algunas botellas de vidrio pueden ser tu mejor opción. Además, no solo sirven como decoración, también pueden ser floreros para la primavera, o portavelas para una cena romántica.