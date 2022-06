10 barras desayunadoras fabulosas y originales

Si aún no cuentas con una barra de desayuno en tu cocina debido a que sientes que ya no hay lugar para ella o que ésta no te aportará mucho, mejor piénsalo dos veces, y nosotros te decimos el porqué.

La mejor razón para repensar es que este espacio no es mono sino multifuncional, es decir, es capaz de integrar diversas funciones en un mismo ambiente. Sólo echa a volar tu imaginación: en un rincón una mesa con sillas; en el centro, un espacio de estar; atrás la cocina y finalmente, la gran barra que vendría a sustituir tu comedor diario.

¿Lo notaste?, si le das una buena ubicación y la altura ideal; la barra desayunadora puede servirte para mucho más que sólo desayunar.