Top 5: ¡10 clósets de madera modernos y grandiosos!

¡Las ideas favoritas de la semana te las presentamos aquí y ahora! Si no tuviste tiempo de ver lo que se publicó en tu página preferida homify durante los últimos días, no te preocupes, ¡ahora es cuando! El libro de ideas favorito ha sido: 10 clósets de madera ¡modernos y grandiosos! No es la primera vez que un libro de ideas sobre vestidores y clósets es de los más visitados, al parecer, a muchos les gusta la organización de su ropa y zapatos.

También, otros libros de ideas muy vistos fueron sobre recámaras, cocinas y cómo decorar una sala. Vamos a verlos todos, uno por uno ¡Toma nota!