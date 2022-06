17 revestimientos para que tus paredes luzcan ¡hermosas!

Estamos acostumbrados a ver espejos cubriendo las paredes de los interiores de las viviendas, sobre todo en las recámaras o en parte de los baños, pero ¿cubrir las paredes exteriores? Bueno, siempre y cuando se cuide la orientación de la pared donde habrá de colocarse ¡por qué no! No lo hagas con muros que den al suroeste ni al oeste, y procura que no reciban rayos directamente.