10 errores de decoración que no debes hacer (pero probablemente aún haces)

La belleza de los muebles no lo es todo, de hecho, aunque es una parte importante de la decoración, la comodidad lo es más. No importa si el diseño te parece hermoso, si no te sientes cómodo con él, entonces no es para ti.

No dudes en invertir en alguno de los dos aspectos, y en caso de ser necesario, puedes complementar tus muebles con textiles que les den una nueva imagen, y mayor confort para el uso diario, tu cuerpo te lo agradecerá.