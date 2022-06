9 trucos ingeniosos de cocina que te harán ahorrar dinero

Comer fuera de casa es algunas veces una necesidad por el tiempo, o un pequeño premio después de una semana ajetreada, pero comer continuamente fuera de casa no solo afecta a tu bolsillo, también puede ser dañino para tu salud. No importa si no tienes mucho tiempo para cocinar, puedes preparar un sándwich para el desayuno, y una ensalada sencilla o un poco de carne para la comida, y utilizar tuppers para llevarlo contigo al trabajo. Verás que tu salud y tus finanzas mejorarán, y el sabor es insuperable.